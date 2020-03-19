Девочка выпала из окна на пятом этаже

Инцидент случился 19 марта.

Упавшую госпитализировали с многочисленными травмами и переломами. В настоящее время она находится в отделении реанимации Липецкой областной детской больницы. Девочка потеряла сознание. Теперь медики борются за жизнь пострадавшей.

По данным пресс-службы УМВД по региону, следователи выясняют причины происшествия.