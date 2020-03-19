19 марта 2020, 14:03
Девочка выпала из окна на пятом этаже
В Липецке девочка в возрасте 15 лет выпала из окна квартиры. Прохожие вызвали потерпевшей скорую помощь. Об этом сообщило ИА Nation News.
Инцидент случился 19 марта.
Упавшую госпитализировали с многочисленными травмами и переломами. В настоящее время она находится в отделении реанимации Липецкой областной детской больницы. Девочка потеряла сознание. Теперь медики борются за жизнь пострадавшей.
По данным пресс-службы УМВД по региону, следователи выясняют причины происшествия.