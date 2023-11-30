Происшествия 30 ноября 2023, 11:27 Девочка-вожатая умерла в детском лагере в Свердловской области Несовершеннолетняя вожатая скончалась в оздоровительном лагере на Урале РИА «Новости»

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Девочка-подросток умерла на территории загородного лагеря «Солнышко» рядом с городом Лесной. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Воспитатели, отдыхающие дети и вожатые собрались вечером в актовом зала оздоровительного лагеря для проведения мероприятия. Через час 15-летней девочке стало плохо, и она потеряла сознание. Врачи попытались реанимировать юную вожатую, но спасти ее не удалось. Прокуратура начала выяснять обстоятельства произошедшего.

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«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в пресс-службе.

Прокуратура также проконтролирует проведение доследственной проверки по факту смерти девочки.

Ранее в Свердловской области обнаружили тело 12-летней школьницы. Погибшая девочка находилась в запертой изнутри квартире в Каменск-Уральском. Ее тело нашел отец, который вернулся вечером из магазина.

Признаков насильственной смерти правоохранители не обнаружили. Школьница также не оставляла предсмертной записки. По словам врачей, девочка умерла за несколько часов до их приезда.