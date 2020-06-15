Девочка в Петербурге выпила санитайзер из бутылки детской воды

Все произошло вечером, когда дочь попросила у мамы печенье. София открыла новую бутылку детской водички, чтобы ребенок не сухомятчничал и дала девочке. Однако после первого же глотка дочь выплюнула воду и расплакалась.

«Я просто отхлебываю из ее кружки… Рот обжигает спиртом и чем-то душистым… Дальше паника, пока над раковиной промываю дочке рот, кричу мужа, перепугались все и понять не можем, что в бутылке», — написала София.

Ее супруг открыл вторую бутылку и там точно такая же жидкость. При этом, по словам женщины, все закрыто, колпачок для питья на месте. Только пробка на резьбе оказалась сорвана. Муж пошел выяснять, что же ему продали в магазин. Выяснилось, что это был санитайзер, который стоит у продавцов на кассах, налитый в бутылки детской воды. Жидкость прозрачная, запах не резкий, при открытии не чувствуется.

На записях камер наблюдения муж Софии забрал две бутылки и еще две там остались. Сколько их было с самого начала — неизвестно. Магазин извинился и объяснил, что ошиблись раскладчики товара.

«Я так поняла по комментариям администратора, что это ошибка персонала, который этот санитайзер, как оказалось, разливает для того, чтобы он стоял для кассиров на кассах для обработки рук. Видимо, где-то там в закулисье перепутали эти бутылки, и они попали в торговый зал», — рассказала Софья изданию 78.ru.

При этом в самом магазине заявили, что перепутать бутылки просто не могли. По словам представителя магазина, тару для санитайзера они взяли себе сразу, как только им привезли антисептик.

«Приходил супервайзер, мы при ней списали и налили. Мы только добавляем санитайлер, бутылочки мы не меняем», — пояснили в магазине. Между тем в полиции дело заводить не стали, так как никто не пострадал. Однако полицейские пояснили, что обязательно съездят в магазин, чтобы получить объяснительную.