16 декабря 2023, 02:26
Девочка в Перми смогла убежать от маньяка, пытавшегося затащить ее в заброшку
СК: в Перми задержали мужчину, напавшего на 13-летнюю девочку
В Перми мужчина попытался затащить в заброшенное здание несовершеннолетнюю девочку, но той удалось сбежать. СК РФ по региону возбудил уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, об этом сообщила пресс-служба комитета в Telegram-канале.
Следствие установило, что 47-летний подозреваемый напал на 13-летнюю девочку и силой попытался затащить ее в подвал заброшенного здания на улице Николая Быстрых. Школьница смогла нажать кнопку вызова на телефоне и включила громкую связь. Получив ответ, девочка начала громко кричать и сообщать о происходящем. Злоумышленник оставил попытки затащить подростка в заброшку и сбежал.
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Следствие установило личность нападавшего, им оказался неоднократно судимый житель Мотовилихинского района Перми. Мужчину задержали. Следователи СК возбудили уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего».
СК РФ ранее предложил лишать приобретенного гражданства России за совершение любых тяжких и особо тяжких преступлений. Сейчас действующее законодательство позволяет суду лишать приобретенного гражданства при изнасиловании.
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