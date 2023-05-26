Происшествия 26 мая 2023, 20:05 Девочка в Новой Москве получила рваную рану из-за велосипедного тормоза Источник «360»: в Новой Москве госпитализировали ребенка с велосипедным тормозом в ноге Pxhere

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В Новой Москве 10-летней девочке в ногу проникла тормозная ручка велосипеда. Бригаде скорой помощи пришлось вызывать спасателей, сообщил «360» источник в экстренных службах.

Ребенок получил травму в районе дома № 6к3 по улице Лаптева. По данным источника, на место прибыла бригада скорой помощи. Когда медики увидели рану, то приняли решение вызвать спасателей, чтобы те отсоединили ручку от самого велосипеда. Пока ждали подмогу, фельдшеры сделали укол обезболивающего девочке.

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Прибывшие спасатели отсоединили от велосипеда ручку, которая глубоко проникла в бедро. Девочку отправили больницу.

Ей поставили диагностировали рваную рану бедра с инородным телом. Ручку из ноги девочки извлекут хирурги. Как именно пострадавшая получила травму, неизвестно.