Девочка в Москве спасла подругу от суицида

Девочка в Москве спасла свою 16-летнюю подругу от самоубийства. Она решила свести счеты с жизнью и рассказала ей о своих планах по телефону. Школьница сразу обратилась в полицию, сообщил Telegram-канал РИА «Новости».

Узнав о том, что ее подруга собирается покончить с собой, девочка тут же позвонила в правоохранительные органы. Сотрудники прибыли на место и спасли девушку.

Школьницу госпитализировали. Оказалось, что у подростка проблемы с психикой: девочка страдает биполярным расстройством.

Накануне в Москве пожилой мужчина пришел в поликлинику и покончил с собой в травматологическом отделении. Погибшему было 75 лет, он нигде не работал. Один из сотрудников клиники заметил его с ранением в зале ожидания, когда тот еще был жив. Других пациентов в холле не было, при этом зал не находится под наблюдением охраны. Пенсионера госпитализировали, но врачам не удалось его спасти, спустя пять часов он скончался. Правоохранители проводят проверку.

Ранее в Китае подросток, проданный приемной семье, нашел своих настоящих родителей, но те его не приняли, и мальчик совершил самоубийство.