05 июля 2023, 16:17
Девочка утонула в котловане в Новосибирской области
Девочка из села Александро-Невское утонула в водоеме. Об этом сообщили «ФедералПресс» со ссылкой на данные СУ СК по Новосибирской области.
Несовершеннолетняя девочка отправилась купаться без присмотра взрослых. Во время плавания она внезапно скрылась под водой и утонула.
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Тело нашли 3 июля. По предварительным данным, видимых телесных повреждений на теле девочки не обнаружили. Полиция возбудила уголовное дело. Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося.
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