Девочка утонула в джакузи на курорте «Баден-Баден» в Челябинской области

На курорте «Баден-Баден» в Еткульском районе Челябинской области произошла трагедия: в джакузи утонула 11-летняя девочка. Такой несчастный случай стал поводом для возбуждения уголовного дела.

Как сообщает kursdela.biz, выяснилось, что школьница просто нырнула в джакузи и не смогла выплыть. Длинные волосы девочки затянуло в отверстие для слива воды. Школьница не смогла освободиться и задохнулась под водой. В джакузи в этот момент никого не было.

Из-за случившегося наказание понесут сотрудники термального комплекса. Следственные органы уже выявили виновников данного инцидента.

Они установили, что при наличии должного контроля за происходящим на курорте ребенку бы смогли оказать своевременную помощь.

Стоит отметить, что часть вины в случившемся лежит и на родителях погибшей школьницы, так как они не смогли уследить, где находилась их дочь, и проявить бдительность.

Другие отдыхающие в термальном комплексе также не обратили внимание на происходящие рядом с ними трагические события. Вероятно, из-за бурлящей воды они не смогли увидеть, что происходит на глубине. В итоге драгоценные минуты, когда ребенок под водой был еще жив и нуждался в помощи, были упущены.

Такая ситуация произошла практически на глазах других людей, но никто не понял, что ребенку нужна помощь, что и стало причиной трагедии.

Сейчас джакузи закрыто, на месте происшествия работают полицейские.