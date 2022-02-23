Девочка утонула в бассейне в Челябинской области

Девочка 11 лет утонула в бассейне в Коркинском районе Челябинской области, сообщила пресс-служба СУ СК по региону. По предварительным данным, волосы ребенка засосало в слив, и она не смогла всплыть. Признаков криминальной смерти на теле не нашли.

Инцидент произошел 23 февраля. Девочка отдыхала в бассейне вместе с родными.

По факту трагедии возбудили уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшее смерть потерпевшего»). Санкция по статье — до шести лет лишения свободы. Следователи выясняют обстоятельства ЧП и устанавливают виновных должностных лиц. Расследование проконтролирует руководство следственного управления.

В 2021 году управляющего гостинично-оздоровительным комплексом в Кургане отдали под суд за смерть восьмилетнего мальчика в бассейне. Поначалу мужчину оправдали, но областная прокуратура обжаловала решение суда. В ведомстве предположили, что в комплексе не обеспечили безопасные условия для нахождения ребенка.