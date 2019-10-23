Девочка утонула в бассейне на глазах взрослых в Перми

Трагедия случилась 22 октября в группе синхронного плавания в бассейне спорткомплекса «Олимпия». Занятие вела тренер Елена Бологан.

«Все родные детей, которые все видели, кричали и стучали в окно. Дверь на трибуну была закрыта. Только уборщицы ходят. Откройте двери. При открытых дверях нас бы раньше услышали», — написала Ольга Блинова.

По данным агентства, в пресс—службе спорткомплекса объяснили, что информация проверяется.

«На время следственных действий занятия в секции спортивного синхронного плавания прекращены. Руководство спорткомплекса в контакте с родителями девочке. Семье будет оказана материальная помощь», — сообщил представитель «Олимпии».

Федерация синхронного плавания Прикамья воздержалась от комментариев.

В настоящее время СК по Пермскому краю проводит проверку происшествия. Также возбуждено дело по статье уголовного кодекса «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».