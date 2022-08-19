Девочка, управлявшая электросамокатом, попала под колеса машины в Петербурге

ДТП произошло в Санкт-Петербурге на улице Савушкина. Там водитель иномарки сбил девочку-подростка, которая управляла электрическим самокатом. Об этом сообщил Piter.TV.

Авария случилась в среду, 17 августа, неподалеку от торгового комплекса «Атлантик Сити». Девочка каталась на самокате, когда на нее наехал автомобиль Mercedes-Benz. В результате пострадавшая получила травмы. Ее госпитализировали.

Известно, что автомобиль являлся собственностью компании, а не конкретного человека. Сотрудники полиции организовали проверку случившегося.