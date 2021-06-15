Девочка упала в яму с кипятком в Кирове и получила 40% ожогов тела

В Кирове 10-летняя девочка во время прогулки упала в яму с горячей водой. Она получила 40% ожогов тела, сообщили на сайте кировского управления СК.

Следователи установили, что девочка в понедельник, около 15:00, гуляла без присмотра родителей во дворе дома на Северо-Садовой улице. Школьница упала в яму с кипятком, которая образовалась из-за промыва песочной «подушки» и провала бетонной плиты.

Девочку достал из горячей воды случайный прохожий. Ее госпитализировали с 40% ожогов тела.

СК начал доследственную проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Прокуратура Октябрьского района между тем начала проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ. Будет дана оценка действиям или бездействию должностных лиц в части своевременных мер по содержанию и ремонту объекта, вблизи которого это случилось.

В администрации Кирова сообщили, что горячая вода под давлением вышла на поверхность из-за прорыва теплосети. Власти также готовят обращение в Ростехнадзор для проверки «Кировских тепловых сетей». Создана специальная комиссия, организация пообещала оказать помощь в лечении девочки.

Ранее на озере в Карелии перевернулась лодка с двумя девочками. Дети погибли.