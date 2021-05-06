Девочка упала в яму с горящим мусором в Тюменской области

Двухлетняя девочка провалилась в яму с горящим бытовым мусором в Тюменской области. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Ее достали оттуда родители и тут же вызвали скорую: ребенок сильно обжог лицо. Сейчас она в больнице в тяжелом состоянии. У девочки ожоги 30% тела и дыхательных путей. Главный прокурор области Владислав Московских организовал проверку произошедшего. Будут установлены виновники происшествия.