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    29 июля 2020, 10:57

    Девочка умерла во сне от коронавируса после жалоб на слабость

    Полина Петрова

    Девятилетняя Кимора Линум из США умерла от коронавируса во сне после жалоб на чувство слабости, сообщило издание Mirror.
    Девочка умерла во сне от коронавируса после жалоб на слабость

    Ребенок поступил в медицинское учреждение с высокой температурой. Специалисты решили, что у девочки обычная ОРВИ, и отпустили ее на домашнее лечение. Уточняется, что тест на COVID-19 ей делать не стали.

    Спустя несколько дней Линум почувствовала себя лучше и даже вышла на прогулку с друзьями. Когда девочка вернулась домой, то пожаловалась на усталость. Она легла спать и не проснулась, информирует NEWS.ru.

    После смерти школьницы врачи выяснили, что она была заражена коронавирусом.

    Новости SMI.FM