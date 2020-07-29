Девочка умерла во сне от коронавируса после жалоб на слабость

Ребенок поступил в медицинское учреждение с высокой температурой. Специалисты решили, что у девочки обычная ОРВИ, и отпустили ее на домашнее лечение. Уточняется, что тест на COVID-19 ей делать не стали.

Спустя несколько дней Линум почувствовала себя лучше и даже вышла на прогулку с друзьями. Когда девочка вернулась домой, то пожаловалась на усталость. Она легла спать и не проснулась, информирует NEWS.ru.

После смерти школьницы врачи выяснили, что она была заражена коронавирусом.