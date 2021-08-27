Девочка умерла после того, как ее зажало дверями в автобусе в Ярославле

В Ярославле трехлетнюю девочку зажало в дверях автобуса. В результате она умерла. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя департамента здравоохранения области.

Девочку зажало накануне днем на остановке «Улица Елены Колесовой».

«В автобусе маршрута № 11 при выходе из автобуса произошло зажатие ребенка в дверях. В результате пострадала девочка 2018 года рождения, которая была госпитализирована в реанимацию детской клинической больницы», — говорится в сообщении ведомства.

По данным сайта «Прогород», водитель не заметил, что ребенка зажало дверями, и начал движение. Из-за этого девочка попала под колесо.

«Водитель не видел и начал движение, девочка упала прямо под колесо. Ее мама выдернула из дверей, но автобус уже пришел в движение, она упала между бордюром остановки и колесом, он прямо по ней проехал», — рассказала очевидец.

Женщина отметила, что люди выскочили из автобуса и начали звонить в скорую.

В пресс-службе департамента здравоохранения уточнили, что девочку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Ребенка оперировали практически до ночи. Но врачам так и не удалось спасти пострадавшую, несовместимых с жизнью травм было слишком много.