Девочка умерла после ДТП в Ивановской области

В Кинешме (Ивановская область) умерла восьмилетняя девочка, которая после ДТП попала в больницу. Об этом сообщил «Царьград».

Авария произошла в сентябре 2020 года. 18-летний водитель отечественной легковушки ВАЗ-2114 сбил бабушку с внучкой, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате женщина погибла, а ребенка госпитализировали. Врачи боролись за жизнь девочки почти пять месяцев, но спасти ее так и не смогли.