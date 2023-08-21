Происшествия 21 августа 2023, 04:15 Девочка умерла из-за аллергии на лекарство в Белгороде Следователи установят причины смерти 9-летней девочки в больнице Белгорода РИА «Новости»

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Девятилетняя девочка умерла в больнице Белгорода. Вероятной причиной смерти стала аллергическая реакция на антибиотик, введенный через капельницу, сообщил Telegram-канал «Белгород № 1».

По данным канала, ребенка госпитализировали из-за воспаления почек. После того, как девочке дали антибиотик в стационаре детской больницы, у нее начались судороги, а потом остановилось сердце.

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Юная пациентка впала в кому и скончалась вечером 19 августа. Ситуацию прокомментировал глава областного Минздрава Андрей Иконников в Telegram-канале. Он отметил, что после введения антибиотика у ребенка наблюдались признаки острой анафилаксии.

«Специалисты сразу же приняли необходимые меры, также через 10 минут прибыл реаниматолог и реанимационные мероприятия продолжились. После был проведен консилиум, лечение и обследование корректировалось в зависимости от лабораторных и клинических данных., — пояснил глава ведомства.

По его словам, после смерти девочки больница и областной Минздрав инициировали проверку в Следственном комитете. Окончательное решение о проведении проверки будут принимать родители, также им предоставят любую необходимую помощь, добавил Иконников.

Девушка в Дагестане умерла после операции по увеличению ягодиц на дому. По предварительной версии, 22-летней местной жительнице стало плохо после введения обезболивающего препарата.