Эксклюзив 13 февраля 2023, 18:42 Девочка угодила в реанимацию после курения вейпа Школьница в Калининградской области попала в реанимацию после курения вейпа РИА «Новости»

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Школьница из Калининградской области попала в больницу после курения электронной системы доставки никотина. В настоящее время с девочкой все хорошо. Об этом «360» сообщила мать пострадавшей.

«Тяжело все это было, я еще до сих пор не отошла. Хорошо, что все закончилось. Сегодня она пошла в школу, так что все обошлось. Но если все так и будет развиваться, не факт, что у кого-то все не закончится бедой», — рассказала она.

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По словам матери, девочка приобрела вейп у кого-то с рук.

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«Нужно расследование провести и написать, как школьники этим торгуют. Надеюсь, это будет хороший урок, у нас в семье никто ничего такого не употребляет», — добавила она.

Также женщина заявила, что случай госпитализации ее дочери после курения вейпа далеко не единственный.

«Как мне сказали, по два-три таких ребенка в неделю. Пора бить в колокола, что все это нужно закрывать. А у нас вейпы легализуют, и кто-то все это прикрывает. Давно бы уже пора прикрыть эти лавочки по стране», — добавила мама девочки.

В конце января стало известно, что в марте пройдут парламентские слушания по запрету вейпов в России.