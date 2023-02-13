13 февраля 2023, 18:42
Девочка угодила в реанимацию после курения вейпа
Школьница в Калининградской области попала в реанимацию после курения вейпа
Школьница из Калининградской области попала в больницу после курения электронной системы доставки никотина. В настоящее время с девочкой все хорошо. Об этом «360» сообщила мать пострадавшей.
«Тяжело все это было, я еще до сих пор не отошла. Хорошо, что все закончилось. Сегодня она пошла в школу, так что все обошлось. Но если все так и будет развиваться, не факт, что у кого-то все не закончится бедой», — рассказала она.
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По словам матери, девочка приобрела вейп у кого-то с рук.
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«Нужно расследование провести и написать, как школьники этим торгуют. Надеюсь, это будет хороший урок, у нас в семье никто ничего такого не употребляет», — добавила она.
Также женщина заявила, что случай госпитализации ее дочери после курения вейпа далеко не единственный.
«Как мне сказали, по два-три таких ребенка в неделю. Пора бить в колокола, что все это нужно закрывать. А у нас вейпы легализуют, и кто-то все это прикрывает. Давно бы уже пора прикрыть эти лавочки по стране», — добавила мама девочки.
В конце января стало известно, что в марте пройдут парламентские слушания по запрету вейпов в России.
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