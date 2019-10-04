Девочка травмировалась в батутном центре в Башкирии

По данным издания, ребенок травмировался в ТРК «Аструм» (город Октябрьский). В мае этого года девочка играла в батутном центре и ударилась о дно конструкции, спрыгнув в отсек, где лежали кубики. Ей диагностировали перелом пяточных костей. После проверки выяснилось, что в батутном центре нарушены правила пожарной безопасности и требования технических регламентов. Владельца оштрафовали на 30 тысяч рублей. Он также компенсировал моральный вред.