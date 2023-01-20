Происшествия 20 января 2023, 00:12 Трехлетняя девочка погибла в ДТП в Удмуртии

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В Удмуртии произошла авария, в результате которой погибла трехлетняя девочка. Об этом сообщил Izhlife со ссылкой на региональное ГИБДД.

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ИА Nation News уточнило, что ДТП случилось в селе Большая Уча. Напротив одного из домов на улице Молодежной водитель автогрейдера, двигаясь задним ходом, наехал на 26-летнюю девушку с трехлетней девочкой. Ребенок получил смертельные травмы и скончался. Девушка выжила и попала в больницу.