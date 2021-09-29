Девочка спряталась под колесом грузовика на Урале и погибла на глазах матери

Грузовик ЗИЛ раздавил полуторагодовалую девочку в поселке Кедровка под Екатеринбургом. Она забралась под машину, но не успела выбраться, когда автомобиль поехал. Все это произошло на глазах ее матери.

По данным регионального УГИБДД, мать девочки вместе с сожителем и их общим знакомым стояли на улице возле дома, девочка была с ними, но взрослые не следили за ней, сообщило местное издание Е1.

Сожитель остановил проезжавший мимо грузовик, чтобы занять денег у водителя. По предварительным данным, девочка подбежала к дороге в этот момент и залезла под колесо ЗИЛ. Водитель не видел этого и тронулся, хотя ребенок все еще был под машиной.

По информации издания, мать ребенка злоупотребляет алкоголем и состоит на учете в психоневрологическом диспансере. По факту гибели девочки начата проверка, по ее итогам в отношении женщины могут возбудить уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.