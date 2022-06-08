Девочка сломала обе руки при падении с велосипеда в спортивно-оздоровительном лагере в Тюменской области

Девочка упала с велосипеда в спортивно-оздоровительном лагере в Тюменской области. В результате падения ребенок получил переломы двух рук. В возбуждении дела полиция отказала. При этом, как рассказала мать девочки, экспертиза признала тяжкий вред здоровью ребенка. Женщина требует возмещение морального вреда и компенсации материального ущерба.

Все произошло летом прошлого года. Тренер в спортивно-оздоровительном лагере Уватского района не уследила за девочкой во время ее занятий маунтбайком. В результате подросток упала с велосипеда и слетела с горы.

Источник фото: телеканал «360»

Когда все произошло, тренер позвонила матери пострадавшей девочки и сказала, что та упала. При дальнейшем разговоре с тренером и руководителем лагеря, выяснилось, что момент падения девочки никто не видел, отметила женщина.

В возбуждении дела было отказано по факту обращения за медицинской помощью с диагнозом «ушиб правого колена» за отсутствием события преступления, пояснила мать пострадавшего ребенка.

Источник фото: телеканал «360»

Как отметила женщина, все утверждают, что девочка сама не справилась с управлением велосипеда, и не вошла в крутой поворот, не сбавив скорость. Мать потерпевшей согласна с тем, что девочка упала сама, но задается вопросом, где в этот момент находился тренер.

«По заключению эксперта, перелом верхней третьей плечевой кости правой и нижней третьей лучевой кости слева по совокупности по степени тяжести относятся к тяжкому вреду здоровью. То есть причинен был тяжкий вред здоровью в результате данного падения», — рассказала мама потерпевшей девочки.

Источник фото: телеканал «360»

При поступлении в больницу ребенку провели несколько операций. Через месяц после этого врачи приняли решение удалить у девочки спицы Киршнера с левой руки. Как отметила мать пострадавшей, эта процедура была проведена без наркоза. В январе этого года были проведены еще операции.

«В настоящее время мы проходим обследования с целью уточнения диагноза для исключения костной кисты на месте проведенных операций на правом локтевом суставе», — отметила женщина.