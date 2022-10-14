Девочка сломала ногу во время катания на сломанной карусели в Хабаровском районе | 360°

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Девочка сломала ногу во время катания на сломанной карусели в Хабаровском районе

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Маленькая девочка сломала ногу во время прогулки на детской площадке в Хабаровском районе. Об этом сообщил Transsibinfo.

Ситуация произошла в селе Краснореченское. Там 12-летняя девочка решила покататься на карусели, однако из-за ее неисправности сломала ногу.

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В результате случившегося организовали проверку. Удалось установить, что оборудование площадки не соответствует норме. На ее территории находятся опасные камни и коренья. В ближайшее время нарушения планируют исправить.

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