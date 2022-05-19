Девочка скончалась во время уроков в Челябинской области

В городе Миасс Челябинской области во время занятий в школе скончалась девятилетняя девочка. Об этом написал «ФедералПресс» со ссылкой на региональное СУ СКР.

Правоохранители отметили, что как только ребенок почувствовал себя плохо, учительница сразу же вызвала скорую помощь. Однако спасти ученицу врачам не удалось, сообщил сайт newizv.ru.

В настоящий момент изучаются обстоятельства смерти ребенка. Известно, что у девочки были некоторые проблемы со здоровьем.