Девочка сбежала из дома в Петербурге. Спустя 2 часа ее нашли мертвой

Найдено тело 10-летней девочки, которая утром 14 февраля ушла из дома в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Труп обнаружили на детской площадке приблизительно через два часа после исчезновения ребенка.

По словам матери, девочка ушла из дома без верхней одежды. Она и сообщила о пропаже в полицию. Спустя около двух часов тело несовершеннолетней нашли на детской площадке.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Девочку обнаружили висящей на детской площадке во дворе одного из домов по Новгородской улице, сообщило издание 78.ru со ссылкой на пресс-службу СК России по Санкт-Петербургу. Там она жила вместе с родителями.

Характеристики на семью были только положительными, рассказали в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной. Девочка была отличницей, на учете не состояла, написало информационное агентство «Невские новости».

Ребенок ушел из дома ночью. Мать, которой 38 лет, позвонила в полицию около 05:00, сообщила «Фонтанка». Сначала она пыталась найти дочь самостоятельно, но безрезультатно. Еще примерно через два часа в дежурную часть позвонил мужчина, который увидел на детской площадке тело. Он был случайным прохожим.