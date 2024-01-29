29 января 2024, 08:45
Девочка пропала в Свердловской области
«Прорыв»: в Свердловской области пропала 12-летняя девочка
В населенном пункте Верхняя Пышма Свердловской области пропала 12-летняя девочка. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщил поисково-спасательный отряд «Прорыв».
«Всем внимание, 12-летняя девочка пропала! У ребенка с собой был вельветовый рюкзак!» — заявили в отряде.
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Поиском пропавшей занимается отдел полиции «Верхнепышминский». Сообщить любую информацию о местонахождении ребенка можно по телефону 8 (34368) 5-43-44.
По предварительным данным, об исчезновении девочки стало известно в воскресенье, 28 января.
«Основные приметы: среднее телосложение, рост около 162 сантиметров, сине-зеленые глаза, светлые волосы длиной до плеч. В день пропажи на девочке находились брюки, худи, черная куртка и белые кроссовки», — добавили в «Прорыве».
Ранее 14-летняя девочка пропала в Нижнем Тагиле, однако позднее полицейские обнаружили ее спящей в гараже собственного дома.
Дети
Свердловская область
Полиция
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