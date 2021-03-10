Девочка пострадала в тройной аварии в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле случилось ДТП с участием трех машин, в результате которого пострадал ребенок. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГИБДД.

По данным издания, авария произошла на Индустриальной улице. Пьяный 33-летний водитель отечественного авто ВАЗ выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком КамАЗ и иномаркой KIА. В результате травмы получила пятилетняя дочь мужчины, которую он вез на переднем сидении.

«Ребенок был госпитализирован в центральную детскую больницу с диагнозом: сочетанная травма. Водитель автомобиля ВАЗ с диагнозом: перелом левой лодыжки — госпитализирован в городскую больницу № 4», — уточнили в ГИБДД.