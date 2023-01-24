Происшествия 24 января 2023, 13:32 Девочка пострадала в аварии в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге произошла авария, в результате которой пострадали два человека. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное ГИБДД.

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ДТП случилось около одного из домов на улице Репина. Водитель KIA Optima не справился с управлением и допустил столкновение с Audi Q3. Женщина, управлявшая вторым авто, получила травмы. Также пострадала ее 10-летняя дочь, которая находилась на переднем сиденье без детского кресла.