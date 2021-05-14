Девочка пострадала под колесами машины аварийной службы в Балашихе

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП с участием машины местной аварийной службы в Балашихе. Под колесами автомобиля пострадала 13-летняя девочка.

О проверке «360» сообщили в МО МВД по Балашихе. По данным правоохранителей, ДТП произошло в 18:30 13 мая на улице Граничная в микрорайоне Железнодорожный. В результате травмы получила девочка-подросток.

В региональном МЧС заявили, что сотрудники ведомства не имеют никакого отношения к случившемуся. Хотя в ряде СМИ сообщили, что именно автомобиль спасателей влетел в толпу местных жителей. Специалисты спешили на помощь к мужчине, который мог выпасть с балкона дома. У машины, по предварительным данным, отказали тормоза. Из-за этого ее занесло на тротуар, где была толпа зевак.

«Это не автомобиль спасателей. Это микроавтобус местной аварийной службы Балашихи. Это не сотрудники МЧС», — подчеркнули в пресс-службе.

В администрации Балашихи заявили, что начальник спасательной станции со вчерашнего дня находится на связи с семьей девочки. Ребенка обследовали в Люберецкой больнице. Врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга и ссадины. Переломов нет. Минувшую ночь она провела в больничной палате.

Отец девочки заявил, что в момент наезда машины стоял рядом и сам чудом успел отскочить. Аварийно-спасательная служба готова оказать пострадавшей и ее близким любую помощь и поддержку, но семья не собирается предъявлять никаких претензий.