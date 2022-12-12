12 декабря 2022, 13:45
Девочка пострадала от взрыва баллона в Волгограде
В Тракторозаводском районе Волгограда в квартире на улице Богомольца взорвался кислородный баллон. В результате случившегося пострадала 11-летняя школьница, написал сайт novostivolgograda.ru.
По данным СМИ, кислородный баллон объемом семь литров предназначался для подводного плавания.
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Ребенка с сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой увезли в больницу. От взрыва также испортилась некоторая мебель в квартире.
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