Девочка пострадала от сильного удара током в Адыгее

Девочку 13 лет доставили в больницу в тяжелом состоянии после сильного удара током на железнодорожном перегоне Дондуковская — Назаровская в Адыгее, рассказало ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального ЛУ МВД России.

Девочка залезла на опору железнодорожного моста, которая находилась под высоким напряжением. Оказалось, что эта лестница предназначалась для технических работ.

За девочкой сразу же приехала карета скорой помощи. Сейчас пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы выясняют детали случившегося.