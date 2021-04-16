Девочка попала в ДТП в Тюмени

В Тюмени по стопам 15-летней девочки проехала иномарка Toyota. Водитель попытался откупиться от пострадавшей. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

ДТП случилось на пересечении улицы Малышева и Тобольского тракта. Мужчина, сидевший за рулем авто, пообещал девочке купить новые кроссовки, и она ушла домой. Однако затем пострадавшая обратилась в больницу. Свидетель вызвал автоинспектора на место ЧП. Сам автомобилист не скрылся и рассказал о произошедшем.