Девочка попала в больницу после нападения овчарки в Москве

Немецкая овчарка напала на девочку в одном из жилых домов на северо-востоке Москвы. Хозяин не смог вовремя оттащить собаку, поэтому травмированного ребенка доставили в больницу. Теперь проверкой занимается прокуратура.

«Прокуратура города Москвы поручила Бутырской межрайонной прокуратуре провести проверку в связи с нападением собаки на малолетнего ребенка», — сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно предварительным данным, собака накинулась на двухлетнюю девочку вечером 15 марта. Нападение произошло на лестничной клетке жилого дома на Новгородской улице. Ребенок был в подъезде вместе с матерью, когда на лестнице появилась немецкая овчарка без намордника. Хозяину собаки не удалось удержать животное. В результате девочку отвезли в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Сейчас надзорное ведомство устанавливает все обстоятельства и причины нападения овчарки на ребенка. Кроме того, специалисты проверят соблюдение закона об ответственном обращении с животными и ветеринарных правил. После завершения проверки прокуратура пример необходимые меры.