Школьницу из Санкт-Петербурга в ночь на 19 января в тяжелом состоянии доставили в Детскую городскую больницу № 2. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Девочка обратилась в больницу днем 18 января. Врачи обнаружили у 13-летнего ребенка разрыв левой почки четвертой степени и паранефральную гематому. Мать пострадавшей рассказала, что 17 января в школе у девочки завязался конфликт с одноклассницей. В результате оппонентка ударила ее стулом.

Семью пострадавшей девочки оценивают как благополучную, на учете она не состоит.