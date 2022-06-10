Девочка попала в больницу после поездки на мотоцикле в ЯНАО

ДТП с участием 13-летней девочки произошло накануне в селе Толька в Красноселькупском районе ЯНАО. Об этом написал «Ямал-Медиа».

Как рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по ЯНАО, юная мотоциклистка не справилась с управлением двухколесного транспорта и врезалась в столб дорожного знака.

С травмами различной степени тяжести пострадавшую увезли в больницу.

Всего за последние сутки в ЯНАО зарегистрировали 12 дорожно-транспортных происшествий. Других пострадавших нет.