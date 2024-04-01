Происшествия 01 апреля 2024, 17:29 Девочка попала в больницу после игрового квеста в Москве СК: 9-летняя девочка провалилась в нишу на игровом квесте в Москве Пресс-служба Следственного комитета

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Девятилетняя девочка провалилась в нишу во время игрового квеста в московском торговом центре. Ее доставили на обследование в больницу. Следователи возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба столичного СУ СК.

ЧП случилось 30 марта на улице Автозаводской. Во время прохождения квеста ребенок упал в открывшуюся нишу. Школьнице оказывают всю необходимую медпомощь, ее жизни и здоровью ничто не угрожает.

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Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, изучают служебные документы, допрашивают сотрудников организации и других участников квеста. Дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 2 статьи 238 УК РФ). Максимальная санкция — штраф и шесть лет лишения свободы.

В марте девочка из Свердловской области девочка пострадала от удара током в лифте многоэтажки. СК начал проверку.