Происшествия 24 июля 2023, 17:33 Девочка попала под поезд в Нижегородской области

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В Лукояновском районе Нижегородской области несовершеннолетняя девочка попала под поезд. Об этом написал сайт pravda-nn.ru со ссылкой на Центральный межрегиональный СУ на транспорте СК России.

На 168-м километре перегона «Веселей — Лукоянов» девочка переходила железнодорожные пути и попала под колеса поезда. Медикам не удалось спасти ребенка.

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По факту случившегося заведено уголовное дело. Расследование продолжается.