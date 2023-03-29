Происшествия 29 марта 2023, 00:14 Девочка попала под машину в Иванове

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В Иванове случилось ДТП, в результате которого пострадала 15-летняя девочка. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.

Авария произошла в минувшую пятницу, 24 марта, на Шереметьевском проспекте. Lada Granta сбила девочку, которая переходила через проезжую часть. С полученными травмами ее доставили в больницу. Правоохранители установили, что 47-летний водитель был трезв. На него составили два административных протокола.