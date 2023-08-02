Происшествия 02 августа 2023, 17:52 Девочка попала под машину и сломала ногу в Екатеринбурге

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ДТП произошло вечером 1 августа в Екатеринбурге. В результате аварии семилетняя девочка сломала ногу. Об этом сообщил «КП-Екатеринбург» со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.

Авария случилась вечером 1 августа на улице Софьи Перовской. Девочка выбежала на дорогу в неположенном месте. Водитель LADA Vesta не увидел ее из-за припаркованных машин и совершил наезд. Ребенок сломал ногу. Пострадавшую доставили в больницу, написал сайт Ura.ru.