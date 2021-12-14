Девочка попала под колеса поезда в Краснодарском крае

На 29 километре перегона Протока — Себедахово в Крымском районе 14-летняя девочка попала под колеса грузового поезда. Об этом написал «Царьград» со ссылкой Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия, а также опросили возможных свидетелей. Ребенка с многочисленными травмами доставили в медучреждение. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности, обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

«Назначены необходимые экспертизы, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия», — сообщили в ведомстве.