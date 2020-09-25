25 сентября 2020, 18:47
Девочка попала под колеса Mercedes в Петербурге
Восьмилетняя девочка попала под колеса Mercedes в деревне Лаголово Ломоносовского района. Об этом сообщило информационное агентство «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.
Авария произошла на трассе А-180 «Нарва» 25 сентября, около 16:00. По предварительной информации, школьница переходила дорогу на красный сигнал светофора, поэтому водитель иномарки не успел затормозить.
Ребенок получил травмы средней степени тяжести.
За рулем машины сидел 47-летний мужчина.
В этот же день водитель Hyundai Creta насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте в Новосибирске. Пострадавший умер на месте от полученных травм.