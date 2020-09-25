Девочка попала под колеса Mercedes в Петербурге

Авария произошла на трассе А-180 «Нарва» 25 сентября, около 16:00. По предварительной информации, школьница переходила дорогу на красный сигнал светофора, поэтому водитель иномарки не успел затормозить.

Ребенок получил травмы средней степени тяжести.

За рулем машины сидел 47-летний мужчина.

В этот же день водитель Hyundai Creta насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте в Новосибирске. Пострадавший умер на месте от полученных травм.