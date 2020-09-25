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    25 сентября 2020, 18:47

    Девочка попала под колеса Mercedes в Петербурге

    Алена Макаренко

    Восьмилетняя девочка попала под колеса Mercedes в деревне Лаголово Ломоносовского района. Об этом сообщило информационное агентство «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

    Авария произошла на трассе А-180 «Нарва» 25 сентября, около 16:00. По предварительной информации, школьница переходила дорогу на красный сигнал светофора, поэтому водитель иномарки не успел затормозить.

    Ребенок получил травмы средней степени тяжести.

    За рулем машины сидел 47-летний мужчина.

    В этот же день водитель Hyundai Creta насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте в Новосибирске. Пострадавший умер на месте от полученных травм.

    Новости SMI.FM