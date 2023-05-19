Происшествия 19 мая 2023, 15:53 Девочка попала под колеса 15-летнего мотоциклиста во Владимирской области

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ДТП произошло в Александрове Владимирской области. Там под колеса 15-летнего мотоциклиста попала 15-летняя девочка. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

Авария случилась 18 мая на улице Юбилейной. Водитель Stels направлялась со стороны улицы Лермонтова по направлению улицы Южный проезд. В этот момент ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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Как сообщили свидетели случившегося в группе в социальной сети «ВКонтакте», водитель разогнался до скорости 120 километров в час. В результате девочку госпитализировали с серьезными травмами.