10 марта 2023, 14:20
Девочка попала под электричку в Ленинградской области
Электропоезд насмерть сбил ребенка в Приозерском районе Ленинградской области. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Трагедия произошла в четверг вечером на перегоне Сосново — Орехово.
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Отмечается, что от полученных травм 14-летняя девочка скончалась. В настоящее время следователи устанавливают причины произошедшего.
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