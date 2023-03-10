Происшествия 10 марта 2023, 14:20 Девочка попала под электричку в Ленинградской области

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Электропоезд насмерть сбил ребенка в Приозерском районе Ленинградской области. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Трагедия произошла в четверг вечером на перегоне Сосново — Орехово.

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Отмечается, что от полученных травм 14-летняя девочка скончалась. В настоящее время следователи устанавливают причины произошедшего.

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