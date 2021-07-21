Девочка получила ожоги глаз в общественной бане в Саранске

В одном из-закрытых банных клубов Саранска химический ожог роговицы получила девочка, которая отдыхала вместе с родителями. Подробностями поделилась Общественная служба новостей.

По словам матери девочки, в воде в банном клубе допустимый уровень хлора был превышен в три раза. Отмечается, что никто не извинился перед семьей за произошедшее. «Дни.ру» рассказали, что женщина решила обратиться в Роспотребнадзор и полицию.

«Вода была чистая. До нее купались и после нее весь день, никаких проблем не было», — заверил владелец бани.