Девочка погибла во время пожара в Челябинской области

Пожар произошел в селе Октябрьское Челябинской области в новогодние праздники. В результате в огне скончалась 12-летняя девочка. Ребенка одного оставили дома родители-алкоголики. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на местные СМИ.

В связи со смертью девочки сотрудники органов проведут служебную проверку. Также в Новый год в результате пожаров скончались еще семь человек.

Ранее пожар площадью 200 квадратных метров произошел на Сущевском Валу в Москве. В доме по адресу Сущевский Вал, 46, строение 2, загорелась крыша.