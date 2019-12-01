Девочка погибла во время пожара на Ямале

Пожар в храме ХVIII века в Балашихе потушен. Первые кадры с места Подробнее

Одноэтажный деревянный дом в Ноябрьске загорелся в ночь на 1 декабря. Когда на место случившегося приехали пожарные, огонь охватил уже 145 квадратных метров площади.

Открытое горение удалось ликвидировать только через 40 минут, а полностью огонь потушили через два часа.

«В ходе тушение было обнаружено тело ребенка без признаков жизни (девочка, 7 лет) <…> В результате пожара пострадало еще три человека», — сказано в сообщении.

Всего ликвидацией возгорания занимались 21 человек и 7 единиц техники. Сейчас все причины и обстоятельства выясняются. Также специалисты оценивают причиненный ущерб от пожара.