Девочка погибла во время пожара на Ямале
Пожар вспыхнул в одном из частных домов в Ямало-Ненецком автономном округе. В результате возгорания погибла семилетняя девочка, пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
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Одноэтажный деревянный дом в Ноябрьске загорелся в ночь на 1 декабря. Когда на место случившегося приехали пожарные, огонь охватил уже 145 квадратных метров площади.
Открытое горение удалось ликвидировать только через 40 минут, а полностью огонь потушили через два часа.
«В ходе тушение было обнаружено тело ребенка без признаков жизни (девочка, 7 лет) <…> В результате пожара пострадало еще три человека», — сказано в сообщении.
Всего ликвидацией возгорания занимались 21 человек и 7 единиц техники. Сейчас все причины и обстоятельства выясняются. Также специалисты оценивают причиненный ущерб от пожара.