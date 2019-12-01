  • Девочка погибла во время пожара на Ямале

    01 декабря 2019, 08:54

    Дарья Бунякова

    Пожар вспыхнул в одном из частных домов в Ямало-Ненецком автономном округе. В результате возгорания погибла семилетняя девочка, пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
    Девочка погибла во время пожара на Ямале

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    Одноэтажный деревянный дом в Ноябрьске загорелся в ночь на 1 декабря. Когда на место случившегося приехали пожарные, огонь охватил уже 145 квадратных метров площади.

    Открытое горение удалось ликвидировать только через 40 минут, а полностью огонь потушили через два часа.

    «В ходе тушение было обнаружено тело ребенка без признаков жизни (девочка, 7 лет) <…> В результате пожара пострадало еще три человека», — сказано в сообщении.

    Всего ликвидацией возгорания занимались 21 человек и 7 единиц техники. Сейчас все причины и обстоятельства выясняются. Также специалисты оценивают причиненный ущерб от пожара.