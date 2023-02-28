Происшествия 28 февраля 2023, 22:22 Девочка погибла в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ Штаб теробороны: в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке погибла девочка РИА «Новости»

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В результате обстрелов Донецка со стороны Вооруженных сил Украины погибла девочка. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram-канале.

«В результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ред.) в Петровском районе Донецка погибла девочка-подросток 2008 года рождения», — пояснили в публикации.

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В Штабе теробороны призвали беречь себя и родных. Также местных жителей призвали не выходить из дома без лишней надобности.

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Об обстрелах Донецка со стороны украинских военных стало известно вечером 28 февраля. За 10 минут ВСУ выпустили порядка 15 снарядов по городу, при этом 10 из них пришлись из реактивной системы залпового огня. Под удары попали Петровский, Кировский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка. Бойцы киевского режима атаковали из населенных пунктов Красногоровка и Орловка.

Несколькими часами ранее также зафиксированы удары со стороны ВСУ. Кировский район города обстреляли тремя РСЗО HIMARS. Пострадали шесть человек, среди них пять мужчин и одна девушка.