27 февраля 2023, 14:14
Девочка погибла в результате ДТП в Татарстане
Смертельное ДТП произошло в воскресенье, 26 февраля, на 1144-ом километре автодороги М-7 «Волга» в Татарстане. Об этом написал сайт inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции по республике.
Как рассказали в ведомстве, водитель Kia превысил скорость, врезался в дорожное ограждение, а после выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовым автомобилем. В результате случившегося погибла четырехлетняя девочка.
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Сообщается, что еще три человека были госпитализированы. Сейчас правоохранители выясняют точные подробности ДТП.
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