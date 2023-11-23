Происшествия 23 ноября 2023, 22:12 Девочка погибла в Подмосковье от ожогов из-за загоревшегося платья Подмосковный СК возбудил дело после смерти 4-летней девочки от ожогов РИА «Новости»

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Уголовное дело возбудили в Можайском городском округе после гибели маленькой девочки из-за термических ожогов. Ребенку было четыре года, сообщили в пресс-службе подмосковного ГСУ СК РФ.

По данным следствия, ожоги девочка получила днем 11 ноября, когда взрослые оставили ее на кухне одну без присмотра. Пострадавшую доставили в больницу. Врачи делали все возможное, но через 12 дней ребенок умер.

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После смерти девочки возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). В рамках расследования проведут экспертизу.

В прокуратуре региона уточнили, что семья погибшей живет в деревне Павлищево. В день ЧП девочка была дома вместе с матерью и двумя маленькими братом и сестрой.

В надзорном ведомстве также поделились подробностями произошедшего. По информации прокуратуры, девочка самостоятельно залезла на стул, потянулась к шкафу над газовой плитой с работающей конфоркой, в этот момент на ней загорелось платье.

Выяснение всех обстоятельств гибели ребенка взяла на контроль Можайская городская прокуратура, заключили в пресс-службе.