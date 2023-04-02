Происшествия 02 апреля 2023, 17:56 Девочка погибла в массовом ДТП под Астраханью РИА «Новости»: в массовом ДТП на трассе в Астраханской области погибла 12-летняя девочка РИА «Новости»

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Девочка 2011 года рождения погибла в ДТП с пятью автомобилями на трассе в Наримановском районе Астраханской области. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель МВД по региону.

Авария произошла днем 2 апреля на 15-м километре автодороги Р-215 — на участке, где ремонтировали дорогу.

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КамАЗ врезался в автомобиль Chevrolet Lacetti, стоявший на светофоре. От удара иномарка влетела в Nissan Pathfinder, он — в Skoda Kodiaq, а тот — в ВАЗ 21110. Погибла юная пассажирка Chevrolet, гражданка Узбекистана. К моменту приезда медиков она скончалась.

Семилетнюю пассажирку Nissan госпитализировали. Известно, что ее травмы не опасны для жизни.

Госавтоинспекция Наримановского района составила протокол в отношении водителя КамАЗа. Следственное управление МВД по Астраханской области и прокуратура региона начали процессуальную проверку по факту ДТП. Сотрудники прокуратуры проконтролируют ее результаты.